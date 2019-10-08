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Росстат не видит причин для пересмотра темпов строительства в 2019 году для увеличения ВВП

Традиционно последние месяцы года являются наиболее сложными в строительной отрасли, отметили в ведомстве

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Росстат пока не видит оснований для пересмотра темпов роста в строительной отрасли РФ в 2019 году, хотя, согласно прогнозам аналитиков, это могло бы привести к увеличению показателя ВВП РФ в текущем году, сообщили ТАСС в пресс-службе статистического ведомства.

"Традиционно последние месяцы года - ноябрь - декабрь - являются наиболее сложными в строительной отрасли. На них приходится значительная часть сдаваемых заказчикам работ по ранее заключенным контрактам. Это может стать основанием для корректировок и перераспределения объемов внутри года. Однако, пока причин для этого мы не видим", - заявили в пресс-службе Росстата.

Согласно отчету "ВТБ Капитала", с которым ознакомился ТАСС, возможный пересмотр данных Росстата по росту строительного сектора в конце 2019 года может снова стать "сюрпризом", который увеличит итоговый ВВП РФ на 0,05-0,1 п. п. В 2018 году в результате пересмотра рост сектора увеличился с 0% до 5,3% и обеспечил прирост ВВП на 0,3 п. п. - до 2,3%, в то время как даже предварительная оценка Минэкономразвития составляла 2%.

Аналитики "ВТБ Капитала" прогнозируют, что рост строительного сектора в результате пересмотра может увеличиться с 0% до 1-2% по итогам года, что даст прибавку к росту ВВП РФ в 0,05-0,1 п. п.

По прогнозам Минэкономразвития, рост ВВП РФ по итогам 2019 года составит 1,3%.

Для расчета возможного прироста сектора аналитики "ВТБ Капитала" разработали собственный индекс, который отражает связь между объемом строительных работ и производством строительных материалов. Индекс состоит из 35 показателей, из них наибольший вклад в прирост индекса вносят данные по росту производства асфальта, деревянных строительных блоков, дорожного нефтяного битума, цемента, железобетонных плит и строительного кирпича.

По данным Росстата за январь - август 2019 года, прирост строительного сектора составляет от 0% до 0,3% в месяц к 2018 году. При этом, по данным "ВТБ-Капитала", рост производства стройматериалов за период составил 5,1%.

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