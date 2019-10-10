Госдума обратится в СК в связи с неперечислением страховщиками средств в Фонд дольщиков

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Госдума намерена рассмотреть обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет по вопросу соблюдения страховыми компаниями, осуществлявшими страхование гражданской ответственности застройщиков, прав граждан - участников долевого строительства и проверки полноты исполнения этими страховщиками обязательств по передаче Фонду защиты прав дольщиков соответствующей части страховой премии по досрочно прекращенным договорам страхования гражданской ответственности застройщиков.

С инициативой соответствующего протокольного поручения выступил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Он напомнил, что летом 2019 года вступил в силу законодательный механизм, установивший порядок перехода граждан под защиту Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства посредством передачи страховщиками в компенсационный фонд части страховой премии по досрочно прекращенным договорам страхования гражданской ответственности застройщиков. "При величине собранной страховщиками премии в 57 млрд рублей совокупный размер страховых выплат гражданам - участникам долевого строительства составил за 2014-2019 годы 1,5 млрд рублей. По имеющейся информации, объем переданной Фонду страховой премии составил всего 1,8 млрд рублей", - сообщил Николаев.

По его словам, повышенную озабоченность вызывает ситуация с отдельными наиболее крупными участниками рынка страхования гражданской ответственности - в частности, с компаниями "Проминстрах" и "Респект". "Так, в настоящее время компания "Проминстрах" фигурирует в качестве истца в более чем двух тысячах гражданских дел, в качестве ответчиков по которым выступают застрахованные компании-застройщики, что может препятствовать передаче фонду страховой премии на сумму более 500 млн рублей", - сказал глава комитета Госдумы.

В свою очередь компания "Респект", у которой была отозвана лицензия, вообще отказалась перечислять Фонду положенную страховую премию, заявил он. "Согласно недавнему решению суда, компания может вернуть себе лицензию и продолжить работу. При этом высок риск того, что требуемый к передаче объем требований так и не будет перечислен в фонд", - пояснил депутат. Он отметил также факты занижения страховщиками величины подлежащих перечислению в фонд денежных средств.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил Госдумы трем комитетам - по безопасности и противодействию коррупции, по финансовому рынку и по природным ресурсам - подготовить проект постановления.

"Мы сейчас поработаем и представим во вторник проект постановления", - пообещал Николаев.