Госдума вводит компенсации членам ЖСК, созданных при банкротстве застройщика

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором чтении законопроект о выплате возмещения членам жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), созданных в ходе процедуры банкротства застройщиков.

Согласно документу, рассчитывать на компенсацию смогут граждане, требования которых ранее были включены в реестр участников строительства в деле о банкротстве застройщика. Предполагается, что возмещение членам ЖСК будет выплачиваться по рыночной стоимости жилья из средств Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Во втором чтении в законопроект были внесены поправки, касающиеся сроков создания ЖСК и прав на получение компенсации. "Мы сняли ограничения по дате создания ЖСК [в первоначальной редакции было до 1 июля], это было связано прежде всего с тем, что после 1 июля уже создано несколько ЖСК в ходе процедуры банкротства, и очень детально прописали саму процедуру [возмещения]. Теперь, если член ЖСК претендует на получение возмещения, он прекращает свое членство в ЖСК, это происходит автоматически, но к фонду защиты прав участников долевого строительства передается право требования по тем обязательствам, которые есть у члена этого ЖСК перед самой организацией", - пояснил в ходе заседания глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Разработчики документа также уточнили размер возмещения. "Мы прописали очень четко, что сумма возмещения должна быть не меньше, чем сумма, которую человек уплатил за квартиру, и тех взносов, которые дополнительно он делал в течение деятельности ЖСК. И, соответственно, определяется она так же, как и для обманутых дольщиков, путем оценки текущей рыночной стоимости этой недвижимости", - добавил Николаев. По его словам, документ необходимо принять достаточно быстро, поскольку средства на компенсации уже поступили из федерального бюджета.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин в свою очередь напомнил о приоритетности этого законопроекта. "Принятие его позволит до конца года многим людям помочь", - отметил он.

Третье чтение запланировано на 15 октября. Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый вице-спикер Иван Мельников, вице-спикер Игорь Лебедев и главы профильных комитетов.