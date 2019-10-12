Жилье по реновации в Хорошево-Мневниках начнут строить в Москве в этом году

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Возведение квартала с общим объемом жилья более 200 тыс. кв. м в рамках программы реновации начнется в московском районе Хорошево-Мневники в этом году. Об этом сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Для территории Мневниковской поймы (район Хорошево-Мневники) разработан проект планировки, мы активно этим проектом занимаемся, уже начали строить улично-дорожную сеть, подводим сюда инженерные сети и полным ходом проектируем первый район по реновации. В этом году зайдем в стройку и подготовку территории и за три года хотим полностью закончить этот район - это более 200 тыс. кв. м, порядка 30 тыс. квартир, которые позволят нам переселить достаточно большое количество граждан", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу вошло более 5 тыс. домов, большинство из которых - пятиэтажные "хрущевки". Это почти 70% имеющегося жилищного фонда такого типа в столице.

О проекте спортивного комплекса

Власти Москвы также проектируют спортивный комплекс с несколькими многофункциональными комплексами на территории Мневниковской поймы.

"Мы проектируем очень хороший парк на 67 га, разрабатываем концепцию, готовим документы на архитектурный конкурс. Буквально на прошлой неделе докладывали об этом на штабе [мэру Москвы] Сергею Семеновичу [Собянину], пока предварительно посмотрели техническое задание на проектирование, думаю, что до конца года объявим конкурс. Мы смотрим коммерческую составляющую транспортно-пересадочного узла, рассматриваем вероятность строительства офисов. И самое главное, - мы запроектировали большое количество спортивных сооружений", - сказал он.

По его словам, на территории Мневников появится несколько спортивных комплексов, ледовые катки, многофункциональные физкультурно-оздоровительные комплексы. "Также появятся пешеходные мосты, связывающие этот район с Крылатским", - добавил Хуснуллин.

В новость внесены изменения (11:37 мск) - добавлена информация о проекте спортивного комплекса.