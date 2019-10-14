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Специалисты из 70 регионов России подали заявки на участие в программе "Архитекторы.рф"

Участвовать в ней могут профессионалы не старше 40 лет, имеющие профильное образование с рабочим стажем от года

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Организаторы второго потока образовательной программы "Архитекторы.рф" рассмотрят более тысячи заявок специалистов в области архитектуры и градостроительства из 70 регионов России, сообщила в понедельник пресс-служба института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.

"Завершился прием заявок на второй поток образовательной программы "Архитекторы.рф". За три недели подано 3334 заявки, из которых 1010 заявок из 70 регионов страны принято к рассмотрению приемной комиссией", - говорится в сообщении.

По мнению директора института "Стрелка" Варвары Мельниковой, чьи слова приводятся в сообщении, количество заявок говорит о масштабе запроса со стороны архитекторов и градостроителей на расширение их знаний и опыта. "При разработке программы этого года мы еще больше сконцентрировались на развитии компетенций, необходимых для успешной работы с нацпроектами в сфере архитектуры, градостроительства и городского развития, поэтому к участию во втором потоке [конкурса] "Архитекторы.рф" приглашены профессионалы, которые уже имеют релевантный опыт", - цитирует ее пресс-служба.

Для участия в отборе кандидаты должны были заполнить анкету и прислать портфолио проектов. При этом принять участие в программе смогут действующие специалисты не старше 40 лет, имеющие профильное образование по направлениям архитектуры и городского управления с рабочим стажем от года.

По словам генерального директора ДОМ.РФ Александра Плутника, подготовка компетентных кадров - необходимый шаг для достижения целей нацпроекта "Жилье и городская среда". "Актуальные методики и современный взгляд на развитие новых жилых районов и качественное преобразование уже существующих общественных пространств позволят эффективно повышать индекс качества городской среды и обеспечить растущий спрос людей на доступное жилье нового качества", - приводятся в сообщении его слова.

Программа "Архитекторы.рф" состоит из четырех образовательных офлайн-модулей, а также онлайн-лекций и вебинаров. Финалисты программы будут учиться у профильных экспертов, руководителей и специалистов архитектурных бюро, профессионалов в области управления и бизнес-администрирования, представителей государственных структур и девелоперов. С 12 по 20 октября отобранные приемной комиссией участники пройдут этап видео-интервью. Сто финалистов будут определены 20 ноября, их обучение начнется в Москве 8 декабря.

О программе

Бесплатная федеральная программа профессионального развития "Архитекторы.рф" реализуется ДОМ.РФ совместно с институтом медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" по поручению президента РФ Владимира Путина.

Первый набор программы состоялся в 2018 году, второй начался 20 сентября 2019 года.

Развитие высшего и среднего профессионального образования в области строительства и городского хозяйства, а также повышение квалификации специалистов в области градостроительства входят в нацпроект "Жилье и городская среда".

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