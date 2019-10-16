Продажи группы "Эталон" за девять месяцев увеличились на 26%

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Объем продаж группы "Эталон" увеличились на 26% до 56 млрд рублей в январе-сентябре 2019 года. Об этом в среду сообщили в пресс-службе компании.

"По итогам девяти месяцев 2019 года новые продажи в натуральном и денежном выражении выросли на 10% и 26% год к году до 459 тыс. кв. м и 56 млрд рублей, соответственно. Данный результат позволил нам достичь 66% от нашего годового плана продаж в квадратных метрах, а также 70% от плана в денежном выражении", - приводятся в сообщении слова генерального директора группы "Эталон" Геннадия Щербины.

По его словам, объем денежных поступлений по итогам девяти месяцев 2019 года увеличился почти на 39% до 589 млрд рублей (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Как пояснил Щербина, это соответствует 79% от годового плана и создает хорошие предпосылки к достижению целей на 2019 год. Отмечается, что за указанный период группа увеличила продажи недвижимости на 13% и подписала более 9 тыс. договоров с покупателями.

В частности, в Москве за девять месяцев продажи в денежном выражении увеличились на 52% до 32,5 млрд рублей, денежные поступления достигли почти 36 млрд рублей, увеличившись на 77%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В группе отмечают, что такие результаты, в том числе, обеспечило приобретение проектов московского девелопера "Лидер-Инвест". "Мы ожидаем, что переход на единый бренд группы "Эталон", начиная с октября 2019 года, будет способствовать дальнейшему усилению позиций компании в Москве и окажет хорошую поддержку операционным показателям", - цитируется в сообщении глава Московского территориального управления группы "Эталон" Максим Берлович.

Во второй половине августа группа "Эталон" закрыла сделку по покупке 49% акций компании "Лидер-Инвест" у АФК "Системы". Сумма сделки составила 14,6 млрд рублей. До этого была закрыта сделка по покупке "Эталоном" 51% акций "Лидер-Инвест" за 15,2 млрд рублей. В результате группа консолидировала 100% "Лидер-Инвеста", одного из крупнейших игроков на московском рынке жилой недвижимости по размеру земельного банка и количеству проектов, доступных для приобретения.

Группа "Эталон" основана в 1987 году Вячеславом Заренковым. "Эталон" является одной из крупнейших российских девелоперских и строительных компаний, специализируется на рынках недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга. С момента своего основания группа ввела в эксплуатацию около 7 млн кв. м недвижимости. Активы группы "Эталон" с учетом приобретения "Лидер-Инвест" и 100% долю в проекте "Зил-Юг" включают 53 проекта в стадии проектирования и строительства, завершенные объекты, коммерческую недвижимость и производственный блок, их общая доступная для продажи реализуемая площадь составляет 4 млн кв. м.