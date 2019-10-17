Минстрой предложил создавать общественные пространства на местах под расселяемыми домами

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Минстрой России в рамках нового законопроекта о механизмах расселения аварийного жилья предложил обустраивать общественные пространства, а также строить соцобъекты на освобождаемых участках. Об этом в четверг сообщил замглавы Минстроя РФ Максим Егоров на заседании экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

"Мы изучили опыт регионов и останавливаемся на общественном использовании или территориях, которые будут использоваться для государственных (муниципальных) нужд. В городах не хватает мест, где можно сделать сквер, парк, детскую площадку", - сказал Егоров.

По его словам, Краснодарский край, Ямал, Тюменская область и ряд других субъектов РФ приняли решение в пользу общественных пространств на месте аварийных домов. "Многие субъекты говорят о том: дайте нам эти площади под общественные пространства", - сказал замминистра.

Они также уточнил, что в рамках инициативы речь идет о строительстве социальных объектов на освободившихся местах - детсадов, школ и прочих. По его словам, коммерческая застройка должна быть исключена. "Если субъект РФ решил построить на этом месте иное здание или помещение, все деньги, которые были потрачены из федерального бюджета, должны будут возвращены обратно или направлены на расселение дополнительного жилого фонда", - пояснил замминистра. По его словам, при этом важно учитывать мнение граждан.

Егоров добавил, что в рамках инициативы отдельным федеральным проектом планируется изменение постановления правительства (от 28.01.2006 №47) в части установления однозначных критериев признания многоквартирных домов аварийными. "Мы прописываем, что это есть аварийное состояние несущих конструкций, создающее угрозу жизни и здоровью граждан <...> Сейчас данный документ находится в аппарате правительства", - сказал замминистра. Он также отметил, что будет отдельный акт правительства, который установит, как нужно определять выкупную стоимость помещений в аварийных домах.

О законопроекте

Законопроект о совершенствовании механизмов расселения аварийного жилья, подготовленный Минстроем России, внесен в Госдуму правительством РФ в первой половине октября. В законопроекте прописаны критерии признания домов аварийными, механизмы возмещения за изымаемые квартиры в аварийных домах, права регионов устанавливать дополнительные механизмы обеспечения жильем переселенцев из непригодных домов. Помимо этого, застройщикам, расселяющим аварийное жилье, могут предоставляться субсидии за счет региональных программ по расселению, софинансируемых через Фонд ЖКХ. Проект предполагает внесение поправок в Жилищный кодекс и федеральный закон о Фонде содействия реформированию ЖКХ.