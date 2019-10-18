В Воронежской области расширили действие закона о защите прав дольщиков

ВОРОНЕЖ, 18 октября. /ТАСС/. Воронежская областная дума приняла поправки к региональному закону о защите прав дольщиков, которые предусматривают возможность создания областного фонда защиты прав дольщиков, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Воронежской облдумы.

Поправки к закону, защищающему права дольщиков, предусматривают возможность создания регионального фонда защиты прав дольщиков, который сможет участвовать в урегулировании обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства. Кроме того, действие закона будет распространяться на помещения в любых зданиях, строящихся с привлечением средств граждан.

"Таким образом, пострадавшими участниками строительства могут быть признаны, в том числе граждане, чьи средства были привлечены на строительство нежилых помещений и машиномест в многоквартирных домах или иных объектах недвижимости", - процитировали в пресс-службе одного из разработчиков законопроекта, председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова. В разработке также принимали участие депутаты Александр Вериковский, Татьяна Головачева, Сергей Колодяжный и Людмила Ипполитова.

На департамент строительной политики Воронежской области, который является контролирующим органом, возложена функция по ведению реестра проблемных объектов, содержащего сведения о проблемных объектах и недобросовестных застройщиках, и реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.

Сегодня на различной стадии строительства в Воронежской области находится 132 многоквартирных дома (площадь жилых помещений - около 1,5 млн кв. м), строящихся в рамках договоров участия в долевом строительстве, в соответствующем реестре обманутых дольщиков нет.