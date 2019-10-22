Рабочая группа по дольщикам просит регионы принять меры по достройке проблемных домов

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Регионам, в которых существует проблема обманутых дольщиков, необходимо принять меры по достройке проблемных объектов. Об этом на пленарном заседании Госдумы заявил руководитель рабочей группы по защите прав дольщиков президиума генерального совета "Единой России" Александр Якубовский, сообщает пресс-служба партии.

Проблемные объекты долевого строительства есть в 75 регионах России. Всего в стране насчитывается 3274 недостроенных дома общей площадью 16,87 млн кв. м.

"Губернаторам 75 субъектов России, где по-прежнему остаются проблемные объекты долевого строительства, направлены запросы с просьбой принять меры по достройке проблемных объектов, предоставить подробную информацию о том, как и в какие сроки планируется завершить по ним работы или выплатить компенсации", - говорится в сообщении.

Якубовский также отметил пассивность регионов в создании местных фондов защиты прав дольщиков. По его словам, на сегодня такие фонды созданы в 12 субъектах РФ, еще 30 изъявили желание создать их. Депутат напомнил, что создание региональных фондов по достройке проблемных объектов является единственным механизмом, позволяющим привлечь средства из федерального Фонда защиты прав граждан участников долевого строительства.

7 июня были внесены изменения в федеральный закон "Об участии в долевом строительстве...", согласно которым субъекты РФ могут создать специальный фонд, средства которого пойдут на завершение строительства проблемных объектов.

Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года. Отмечается, что ликвидация долгостроев позволит достичь цели по обеспечению возможности улучшения жилищных условий не менее пяти миллионам семей.