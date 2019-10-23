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"Дальневосточный гектар"

Жители Хабаровского края просят снять ограничение по возрасту для дальневосточной ипотеки

Власти региона готовят обращение в Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики с просьбой рассмотреть инициативу жителей
Описание
© Марина Лысцева/ТАСС

ХАБАРОВСК, 23 октября. /ТАСС/. Жители Хабаровского края предложили снять ограничение по возрасту для льготной ипотеки под 2% и распространить ее на вторичное жилье, сообщил в среду ТАСС заместитель председателя правительства Хабаровского края - министр экономического развития края Виктор Калашников.

Участниками проекта льготной ипотеки, по данным Минвостокразвития РФ, смогут стать семьи, в которых оба супруга не старше 35 лет (включительно) имеют гражданство РФ и состоят в зарегистрированном браке не менее года. При этом, хотя бы один из них должен быть зарегистрирован по месту жительства на территории субъекта ДФО. Неполные семьи, в которых один родитель до 35 лет и ребенок до 18 лет, также смогут воспользоваться льготной ипотекой.

"В адрес правительства Хабаровского края поступают обращения от граждан, проживающих на территории края, о расширении параметров проекта "Дальневосточная ипотека". В частности, речь идет об увеличении возрастных границ потенциальных заемщиков и о распространении действия проекта на вторичный рынок жилья", - сказал Калашников.

Как уточнили агентству в министерстве экономического развития региона, жители предлагают снять возрастные ограничения для льготной ипотеки.

Калашников сообщил, что министерство сейчас готовит обращение в Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики с просьбой рассмотреть инициативы жителей.

О программе льготной ипотеки

Льготная ипотека будет предоставляться во всех субъектах Дальневосточного федерального округа, ей смогут воспользоваться молодые семьи и получатели участков по программе "Дальневосточный гектар". Возможный размер займа - до 6 млн рублей включительно, срок выплат - до 20 лет. Выдавать ипотеку по льготной ставке планируется в течение пяти лет. На полученные средства можно будет приобрети квартиру на первичном рынке или самостоятельно построить дом. Ранее сообщалось о том, что по этой программе можно будет приобрести и вторичное жилье, однако в настоящее время проектом "Дальневосточной ипотеки" это не предусмотрено, пояснили в региональном министерстве.

По словам Калашникова, региональный оператор проекта льготной ипотеки в крае создаваться не будет. В этом нет необходимости, поскольку в настоящей редакции проекта этого не требуется. Субсидии будут предоставляться банкам, которые представлены не менее, чем в трех регионах Дальнего Востока.

Ранее правительство региона сообщало, что участниками программы льготной ипотеки под 2% в Хабаровском крае могут стать свыше 5 тыс. молодых семей и владельцев "дальневосточного гектара".

Теги
Россия"Дальневосточный гектар"Хабаровский крайДальний Восток
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