Мутко открыл прием заявок на третий конкурс благоустройства малых и исторических городов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 октября. /ТАСС/. Прием заявок от регионов на третий Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях начался в России, сообщил в среду вице-премьер Виталий Мутко.

"Мы начинаем новый конкурс. Хотел бы пригласить вас всех к участию. Для государства это исключительно важно. Мы должны сделать очень серьезную работу", - сказал он, выступая на Форуме развития малых городов и исторических поселений. Мутко напомнил, что конкурс проводится уже в третий раз с 2018 года, за это время были поданы более 900 проектов. "Мы увидели, что благодаря конкурсу стала подниматься волна энтузиазма городов", - добавил вице-премьер.

Мутко отметил, что в 2020 году будет проведено по сути два конкурса - один завершится до 1 марта с периодом реализации проектов-победителей в 2020-2021 годах. Второй будет проходить до 1 сентября с периодом реализации в 2021-2022 годах. Еще одно изменение в правилах проведения - к участию не будут допускаться муниципалитеты, где есть нереализованные проекты конкурсов. Кроме того, организаторы добавили критерий по оценке архитектурно-планировочных решений.

Конкурс лучших проектов благоустройства организован по поручению президента РФ Владимира Путина и впервые состоялся в 2018 году. Всего за два года проведения конкурса эксперты отобрали 160 проектов-победителей, которые реализовываются на территории 63 субъектов. Все финалисты получили гранты на благоустройство парков, скверов, площадей или улиц на сумму от 30 до 100 млн рублей. Общий призовой фонд конкурса составляет 5 млрд рублей ежегодно. В соответствии с реализацией нацпроекта "Жилье и городская среда" до 2024 года должно быть реализовано 480 проектов-победителей конкурса.