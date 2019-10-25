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Орешкин заявил, что проблемы с регистрацией недвижимости в Подмосковье решат к 1 ноября

Ранее участники рынка недвижимости сообщали о задержках в системе регистрации прав собственности в Подмосковье

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Последствия сбоя в системе регистрации недвижимости в Московской области будут окончательно устранены к 1 ноября. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире телеканала РБК в пятницу.

"К 1 ноября все проблемы будут решены", - сказал он, отвечая на вопрос о сбое в системе регистрации сделок с недвижимым имуществом в Московской области.

Ранее участники рынка недвижимости сообщали о задержках в системе регистрации прав собственности в Подмосковье.

В частности, пользователи портала ЦИАН (одна из крупнейших баз данных о недвижимости) указывали на продолжительный сбой в работе Росреестра по Московской области, начиная со 2 сентября, отмечая, что сроки предоставления услуг нарушались вплоть до конца октября.

Теги
РоссияОрешкин, Максим Станиславович
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