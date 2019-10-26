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Татарстан закажет проекты реновации у победителей молодежной архитектурной биеннале

Участникам проходившей в Иннополисе биеннале было предложено разработать проекты реновации двух промзон в Казани - завода "Сантехприбор" и Казанского портового элеватора

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Татарстан закажет проекты реновации промзон Казани у победителей Второй Российской молодежной архитектурной биеннале, которая проходила в Иннополисе 24-26 октября. Об этом заявила директор биеннале, помощник президента республики Татарстан Наталия Фишман-Бекмамбетова, слова которой приводятся в сообщении организаторов.

"Мы выбрали тему, предполагающую работу не с абстрактными территориями, а с конкретными объектами. Мы намерены заказать реальные проекты у всех победителей и обладателей специальных призов", - сказала Фишман-Бекмамбетова.

Участникам биеннале было предложено разработать проекты реновации двух промзон в Казани - завода "Сантехприбор" и Казанского портового элеватора. За план развития территории завода золотой приз получил Александр Аляев (Москва), серебряный приз - бюро "КБ 11" (Уфа). В номинации "Портовый элеватор" золотого приза удостоен проект творческого объединения "Лето" (Москва), Серебряный приз получил проект бюро Megabudka (Москва).

Наиболее важным критерием оценки проектов для жюри была их реализуемость, в свою очередь отметил куратор биеннале Сергей Чобан. "Это четкое понимание того, какие элементы застройки можно сохранить, какие можно не сохранять, какие можно трансформировать для того, чтобы обеспечить по-настоящему устойчивое долгосрочное развитие территории. Дискуссия по поводу выбора победителей была сложной, но итоговым решением мы все остались довольны и готовы его представлять", - сказал он.

Вторая Российская молодежная архитектурная биеннале проходила с 24 по 26 октября 2019 года в Иннополисе (Республика Татарстан). Ее цель - поддержка молодых архитекторов и их активное вовлечение в сферу градостроительства. Учредители биеннале - Минстрой России и правительство Татарстана.

Теги
РоссияТатарстан
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