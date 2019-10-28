Банк ДОМ.РФ снизил минимальную ставку по ипотеке до 8,3%

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ с понедельника установил минимальную ставку по ипотеке на уровне 8,3%. Граждане, которые получили ранее одобрение по ипотеке, получат кредит по новым ставкам.

"Минимальная ставка по программе "Новостройка" опустилась на 0,2 п.п. - до 8,3%. Приобрести жилье на вторичном рынке теперь можно по ставке от 8,8%, а рефинансировать действующий ипотечный кредит - от 8,5% годовых", - говорится в сообщении кредитной организации.

В нем также указано, что базовая ставка по ипотеке в банке на сегодня составляет 8,7% годовых, что ниже целевых показателей нацпроекта "Жилье и городская среда" на 2019 год (8,9%). "Снижение стоимости фондирования на рынке позволяет последовательно повышать доступность ипотечных кредитов, а значит, и покупки жилья населением", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления Банка ДОМ.РФ Данилы Литвинова.

ЦБ 25 октября понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 6,5%. Вслед за этим коммерческие банки объявили о намерении снизить ставки по ипотечным программам.

АО "Банк ДОМ.РФ" - уполномоченный банк в сфере жилищного строительства. Совокупный ипотечный портфель кредитной организации превышает 100 млрд рублей.

Федеральный проект "Ипотека" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда", его реализация рассчитана до конца 2024 года. Одним из ключевых показателей является достижение значений средней ставки по ипотеке на уровне 7,9% годовых, при этом число выдаваемых кредитов на покупку жилья на первичном рынке в 2024 году должно составить 1,13 млн.