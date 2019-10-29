В Финляндии ограничат право иностранцев покупать недвижимость

ХЕЛЬСИНКИ, 29 октября. /ТАСС/. Закон, ужесточающий процедуру покупки недвижимости и земельных участков в Финляндии иностранцами не из стран ЕС, вступит в силу с начала 2020 года. Об этом сообщило финское Минобороны.

"Закон, центральным элементом которого является требование о получении разрешения на приобретение собственности в Финляндии лицами из-за пределов ЕС и Европейской экономической зоны, вступает в силу с 2020 года. Процесс выдачи разрешения не направлен на то, чтобы замедлить или осложнить покупку земли в Финляндии иностранцами, однако он дает государству право при необходимости вмешиваться в осуществление таких приобретений, если они могут рассматриваться как подрывающие национальную безопасность", - пояснила пресс-служба министерства.

Ведомством, выдающим разрешение, станет Минобороны. Оно будет рассматривать заявки, касающиеся территории всей Финляндии, за исключением Аландских островов. Запрашивать разрешение покупателю земли нужно будет либо до ее приобретения, либо в течение двух месяцев после. Сделать это можно будет через интернет. При этом запрашивать разрешение не нужно будет людям с двойным гражданством, если одно из них - это гражданство страны ЕС или Европейской экономической зоны.

Закон был одобрен парламентом Финляндии в феврале. Он, помимо введения разрешительной процедуры, также дал финскому государству приоритет при покупке собственности вблизи территорий, имеющих стратегическое значение.

Новое законодательство, как пояснили тогда в финском кабмине, поможет более эффективно разрешать ситуации, когда владение собственностью тем или иным лицом может подрывать безопасность Финляндии. До последнего времени финское законодательство не ограничивало приобретение земли иностранцами на территории страны.

Заявление полиции безопасности

Как сообщала ранее газета Iltalehti, Финская полиция безопасности (Supo) обеспокоена приобретением собственности в Финляндии гражданами иностранных государств, в том числе россиянами. Соответствующий документ Supo передала в административный комитет парламента страны. По мнению Supo, в случаях, когда покупка участка логически не связана с производственной деятельностью или использованием собственности по привычному назначению, "собственник, действующий в интересах иностранного государства, может построить там объекты, которые это государство могло бы использовать для закрытия транспортных маршрутов или размещения неопознанных групп военных".

Из контекста документа, утверждает Iltalehti, следует, что речь идет о приобретении собственности в Финляндии Россией. Сам по себе вопрос приобретения представителями РФ участков земли в Финляндии, особенно у границы или вблизи военных баз, ранее неоднократно обсуждался финскими властями и СМИ.

Владение землей

Еще в 2014 году бывший тогда главой комитета по обороне финского парламента, а затем министр обороны Юсси Ниинистё предлагал запретить продажу земли и недвижимости в Финляндии россиянам или добиться от России предоставления финнам аналогичных прав, которые в настоящее время ограничены. По словам Ниинистё, в крайнем случае практику покупки земли и недвижимости необходимо сделать полностью взаимной.

Как пояснял тогда Ниинистё, "владение иностранцами землей на финской территории представляется крайне проблематичным, если аналогичные права финнов ограничены в стране, граждане которой могут свободно покупать землю в Финляндии". Речь, уточнил он, может идти "о запрете на покупку для граждан третьих стран, то есть для тех, кто не входит в европейскую экономическую зону, а не только для россиян".