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Права на проблемный ЖК "Рависсант" в Новой Москве переданы новому застройщику

Строительство жилого комплекса началось в 2012 году и было приостановлено в 2015 году

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Новый застройщик - компания "Атлант" получила права на проблемный жилой комплекс (ЖК) "Рависсант", который расположен в поселении Первомайское в Новой Москве. Теперь строительство ЖК может быть возобновлено, сообщила во вторник пресс-служба Москомстройинвеста.

"Стороны (компания "Атлант" и предыдущий застройщик "Керамо") заключили договор передачи прав аренды на земельный участок с неотделимыми улучшениями еще 8 июля 2019 года, но регистрационные процедуры были приостановлены Росреестром в связи с наложенными на объекты незавершенного строительства арестами в рамках уголовного дела в отношении АО "Керамо". В настоящее время аресты судом сняты, что позволило осуществить регистрацию. Как следствие, ООО "Атлант" сможет возобновить строительство жилого комплекса", - говорится в сообщении.

Уточняется, что строительство ЖК "Рависсант" началось в 2012 году и было приостановлено в 2015 году. Вскоре ЖК был признан проблемным, в отношении застройщика - компании "Керамо" введено конкурсное производство. В реестр пострадавших включены 75 граждан-участников долевого строительства. Строительная готовность комплекса составляет порядка 70%.

Как следует из информации на сайте ЖК, дома в жилом комплексе позиционируются как таунхаусы, однако фактически дома являются трехэтажными многоквартирными строениями.

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