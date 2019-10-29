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Фонд дольщиков выделил 1,4 млрд рублей Ульяновской области на достройку проблемных домов

Министр строительства и архитектуры региона Алсу Садретдинова отметила, что поддержка федерального центра является большим подспорьем для области

УЛЬЯНОВСК, 29 октября. /ТАСС/. Федеральный фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства выделил Ульяновской области 1,4 млрд рублей на завершение строительства проблемных объектов. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

"Поручение о направлении из федерального фонда 1,4 млрд рублей на достройку проблемных объектов в регионе подписано. Договоренность об этом была достигнута по итогам встречи губернатора Сергея Морозова и заместителя председателя правительства Российской Федерации Виталия Мутко 2 октября в Москве", - отмечается в сообщении.

По словам министра строительства и архитектуры Ульяновской области Алсу Садретдиновой, в регионе проделана большая работа в части создания областного Фонда защиты прав участников долевого строительства.

"Это дает возможность для получения денежных средств из федерального фонда и скорейшей достройки проблемных объектов. <…> Поддержка федерального центра и лично заместителя председателя правительства России Виталия Мутко в решении проблемного вопроса - большое подспорье для нашего региона", - цитируют Садретдинову в пресс-службе правительства региона.

В январе в Ульяновской области создан региональный Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства. С 1 июля он начал работу в форме автономной некоммерческой организации. Это позволяет завершать строительство недостроенных объектов, застройщик которых признан банкротом, по решению арбитражного суда. В регионе сформирован банк земельных участков, которые будут предоставляться инвесторам без торгов в качестве компенсации затрат на завершение возведения объектов. Кроме того, в Ульяновской области принят закон, позволяющий выделять субсидии из бюджета региона на достройку проблемных точек.

Теги
РоссияУльяновская область
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