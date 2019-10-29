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В Астраханской области создали реестр проблемных многоквартирных домов

В документе значатся более 1,6 тыс. объектов, требующих расселения и капитального ремонта

АСТРАХАНЬ, 29 октября. /ТАСС/. Реестр проблемных домов создали в Астраханской области для активизации работы по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению людей из аварийного жилья. Об этм сообщил во вторник в Астрахани заместитель генпрокурора РФ Андрей Кикоть.

"Сегодня [в Астраханской области] сформирован реестр проблемных объектов, которого ранее не было. В него вошло 1674 объектов, требующих расселения и капремонта, но ранее остававшиеся вне поля зрения властей. Начата работа по техническому обследованию этих домов в целях включения их в соответствующие программы. Сейчас она проведена на 43%", - сказал Кикоть в ходе совещания по вопросам эффективности мер в сферах капремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилья.

Прокурор области Александр Лычагин заметил, что при обследовании домов из реестра уже установлено, что 237 из них имеют признаки аварийности, а 234 - требуют капитального ремонта. Также на территории региона стали проводить приемы граждан по аварийному жилью, еще одно новшество - создание на региональном и муниципальном уровне межведомственных рабочих групп при прокурорах, которые также начали работу.

В свою очередь губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заметил, что около 80% областного жилищного фонда было построено более 30 лет назад, и эти дома приходят в негодность, поскольку ремонтные работы на большинстве объектов не проводились. На сегодняшний день в регионе порядка 60 тыс. кв. м жилья, которое есть все основания признать аварийным.

Кикоть 16 июля на совещании в Астрахани подверг критике работу по расселению граждан из аварийного жилья и капитальному ремонту многоквартирных домов. После его поездки в регион и проверки строительной сферы региона было возбуждено 47 уголовных дела в отношении чиновников и бизнесменов.

Теги
РоссияАстраханская областьБабушкин, Игорь Юрьевич
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