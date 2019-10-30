Восемь российских банков подключились к сервису Росреестра по выдаче электронных закладных

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Восемь российских банков начали получать электронные закладные через Росреестр, сообщает пресс-служба ведомства.

Электронная закладная представляет собой ценную бумагу, права по которой закрепляются в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. После регистрации в Росреестре она хранится в депозитарии, что исключает риск утраты ценной бумаги и мошеннических действий.

"Ряд кредитных организаций: "Сбербанк", Банк ВТБ, "Банк ДОМ.РФ", "Русский народный банк", "Райффайзенбанк", "Ак Барс банк", "Газпромбанк", "Совкомбанк", уже подключились к сервису Росреестра по выдаче электронных закладных. В числе первых - "Сбербанк", у которого по состоянию на 30 октября 2019 года зарегистрировано более 3,4 тыс. электронных закладных", - говорится в сообщении.

Как отметила замминистра экономического развития и руководителя Росреестра Виктории Абрамченко, чьи слова приводятся в релизе, электронное взаимодействие с кредитными организациями позволяет сократить сроки оформления ипотеки и повысить безопасность проводимых сделок с недвижимостью.

Выдача электронных закладных осуществляется в рамках федерального проекта "Ипотека", входящего в состав национального проекта "Жилье и городская среда". Федеральный проект направлен на перевод рынка ипотеки в электронный вид. В частности, предполагается переход на обслуживание заемщика в режиме онлайн - от выдачи кредита до регистрации прав на недвижимость.