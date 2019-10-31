Володин рассказал о самой важной инициативе, рассмотренной Госдумой в октябре

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Закон о компенсациях членам жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) при банкротстве застройщика стал самой важной инициативой, рассмотренной Госдумой в октябре, считает спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"Наиболее важным могу назвать закон, в соответствии с которым члены ЖСК получат компенсации из Фонда помощи обманутым дольщикам, - сказал Володин. - Поправки уравнивают в правах на компенсацию дольщиков, вступивших в ЖСК, с остальными дольщиками".

Согласно документу, рассчитывать на компенсацию смогут граждане, требования которых ранее были включены в реестр участников строительства в деле о банкротстве застройщика. Возмещение членам ЖСК будет выплачиваться по рыночной стоимости жилья.

"Теперь они смогут получить не только поддержку в виде государственного финансирования достройки проблемных объектов, но и в виде компенсации стоимости жилья, если достройка объекта будет признана нецелесообразной", - напомнил он.

В связи с этим председатель Госдумы отметил работу комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. "Благодаря работе комитета стало возможным в короткие сроки принять закон, усиливающий защиту членов ЖСК, участвовавших в долевом строительстве, от недобросовестных застройщиков", - подчеркнул спикер нижней палаты.

Наиболее активными в октябре депутатами Володин назвал Андрея Исаева ("Единая Россия"), Олега Смолина (КПРФ), Сергея Иванова (ЛДПР) и Федота Тумусова ("Справедливая Россия").