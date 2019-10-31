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Академический район Екатеринбурга может стать одной из площадок Универсиады

В Академическом предполагается провести соревнования по дзюдо и теннису

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Академический район Екатеринбурга - крупнейший в России и Европе градостроительный проект - может быть включен в список площадок летней Универсиады 2023 года. Об этом сообщил в четверг ТАСС президент ГК "КОРТРОС" Вениамин Голубицкий в кулуарах проходящего в Екатеринбурге форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia. По его словам, предложение о включении района в список девелопер направил властям города.

Академический район входит в число экспериментальных инвестиционных проектов комплексного освоения территории, включенных правительством РФ в программы государственной поддержки массового жилищного строительства.

"Мы обратились к властям города с предложением сделать Академический район одной из площадок Универсиады. Это вполне логично. Академический развивается как крупный инфраструктурный проект, в котором много спортивных и общественных объектов", - сказал Голубицкий.

По его словам, в Академическом предполагается провести соревнования по дзюдо и теннису. Голубицкий отметил, что на территории района строится Академия тенниса, ее ввод запланирован на 2020 год. Кроме того, получены проектные документы, необходимые для строительства Дворца дзюдо, который планируется возвести к Универсиаде. "В Академическом формируется большой Преображенский парк - он может стать исключительно приятной фанзоной. Наконец, это район молодежи с высоким уровнем рождаемости", - добавил Голубицкий.

Площадь освоения района "Академический", в котором будут проживать более 325 тыс. человек, составляет 1,3 тыс. га. Объем планируемого к возведению до 2025 года жилья составит 9 млн кв. м, объектов социально-коммерческой инфраструктуры - 4 млн кв. м. Реализация проекта началась в 2006 году, первые дома квартала были сданы в 2009 году.

Об Универсиаде

Екатеринбург примет летнюю Универсиаду в 2023 году. Во время состязаний город планирует принять 200 тыс. гостей из 150 стран, в том числе - 12 тыс. спортсменов. Соревнования пройдут на 18 сооружениях, из которых 13 уже построены, еще пять появятся в ближайшие годы.

Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, ранее соревнования проходили в Казани в 2013 году. Кроме этого, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.

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