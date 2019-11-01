"Ъ": Госдума хочет разрешить продавать жилье с детскими долями в счет ипотеки

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы по инициативе банков готовят поправки в закон, которые позволят семьям продавать жилье с выделенными детскими долями и брать ипотеку. Об этом в пятницу сообщает газета "Коммерсантъ".

Сейчас кредиты на жилье для семей, продающих квартиру с детскими долями недоступны. Это объясняется тем, что их чаще всего выделяют при покупке жилья на средства материнского капитала, поскольку органы опеки обязывают родителей это делать. Глава центра разработки ипотечных продуктов Промсвязьбанка Марина Заботина пояснила газете, что если впоследствии родители захотят продать эту квартиру, органы опеки обяжут выделить доли детям в новом жилье, что не устроит банки, которые в случае дефолта не смогут покрыть долг от продажи залога.

Согласно опросу банков, проведенному "Коммерсантом", доля отказов по этим основаниям составляет 5-10%. "Хотя эти доли с годами почти не меняются, количество запросов растет, так как увеличивается общее число заемщиков", - пояснил газете собеседник из банка топ-10. Также он уточнил, что при льготной ипотеке, которую могут оформить семьи с двумя и более детьми, доля таких отказов вырастает до 20%.

Управляющий директор по розничным продуктам Абсолют-банка Антон Павлов в беседе с "Коммерсантом" отметил, что решением проблемы может стать более четкое регламентирование процедуры получения согласия органов опеки при проведении альтернативных сделок по ипотеке.

Еще один собеседник газеты из крупного банка считает, что законодательного решения этой проблемы не может быть. "Не стоит забывать, что в случае дефолта по кредиту банк будет вынужден изъять предмет залога. Значит, доли детям выделены не будут и их положение ухудшится, и мы пока не видим решения проблемы", - сказал он.

Как сообщила "Коммерсанту" зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина, комитет подключится к работе над проектом, как только тот будет внесен.