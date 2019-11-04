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Парк "Зеркальный" появился на Камчатке по нацпроекту "Жилье и городская среда"

Он состоит из нескольких уровней, на одном из которых разместили детскую игровую площадку

ТАСС, 4 ноября. Торжественная церемония открытия парка "Зеркальный", построенного в ходе реализации программы "Формирование комфортной городской среды", состоялась в понедельник в Петропавловске-Камчатском. Об этом информирует пресс-служба Законодательного собрания Камчатского края.

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"Парк имеет несколько уровней, на одном из которых расположена детская игровая площадка. Благоустройство территории "Зеркального" продолжится и окончательный вид парк обретет летом следующего года", - говорится в сообщении.

В администрации города ТАСС сообщили, что финансирование осуществлялось из средств регионального бюджета. Местные жители выразили большую заинтересованность в появлении нового благоустроенного места отдыха в городе. Они же и дали название парку путем голосования.

По информации мэрии, за присвоенное парку название проголосовали 3150 горожан. На втором месте оказался вариант "Троицкий", на третьем - "Родина". Всего жителями Петропавловска-Камчатского было прислано более 170 вариантов названия.

"Интересно, что у нас в городе практически в одном районе есть сопка Зеркальная, сопка Зазеркальная и микрорайон с таким же названием. Теперь в этом районе появился парк "Зеркальный", - сообщил ТАСС представитель администрации.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы. Общий объем финансирования в стране из всех источников - более 1 трлн рублей.

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Теги
РоссияКамчатский крайДальний Восток
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