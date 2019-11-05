Mail.ru Group запустила новый медиапроект о жизни в городе

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Компания Mail.ru Group запустила новый медиапроект "Дом Mail.ru", который посвящен жизни в городах России. Об этом говорится в сообщении компании.

Так, "Дом Mail.ru" будет рассказывать о жизни в городах: от выбора района для жилья и ремонта в квартире до интересных мест для прогулок и отпуска. Таким образом, новый проект объединит на одной площадке все популярные темы о доме и жизни в нем.

"Дом Mail.ru", утверждают в компании, поможет пользователю организовать комфортную жизнь в мегаполисе. На сайте будут доступны материалы о ремонте и дизайне, экспертные статьи об аренде и покупке жилья и организации домашнего быта. Также редакция будет регулярно рассказывать об изменениях в городе и новых интересных местах, рассказали в Mail.ru Group.

"Дом Mail.ru" объединил в себе популярные, но разбросанные темы: ипотека, ремонт, ЖКХ, семейный досуг. Мы объединили их на одной площадке и создали уникальный проект о доме и жизни в нем", - отметил со своей стороны директор по медиапроектам Mail.ru Group Анатолий Рожков.

В медийный портфель Mail.ru Group на сегодняшний день входят еще десять проектов: "Новости", "Спорт", "Авто", "Дети", "Леди", Hi-Tech, "Питомцы", "Недвижимость", "Кино" и "Здоровье".