Минстрой положительно оценил работу муниципалитетов при переходе на эскроу

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Минстрой России положительно оценил работу муниципалитетов по определению строительной готовности объектов в рамках перехода на проектное финансирование. Об этом во вторник сообщил заместитель главы Минстроя Никита Стасишин на заседании Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации на тему "Об участии органов местного самоуправления в реализации национальных проектов".

Российские застройщики должны были подтвердить соответствие своих проектов критериям строительной готовности и привлеченных средств дольщиков до 1 октября, если они хотели продолжить работу по прежним правилам долевого строительства.

"Муниципалитеты своими комиссиями, как часы, отработали вместе с регионами подтверждение строительной готовности. Все то, что необходимо, чтобы застройщики либо перешли на новую модель финансирования, либо остались на старых правилах, было сделано", - сказал замминистра.

По словам Стасишина, итогом стало, что, по состоянию на 1 октября, в стране введено 48,9 млн кв. м жилья, на 7,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

"Все говорили, что маленькие регионы не перейдут на проектное финансирование. Но мы видим, что застройщики четко знают, что и зачем", - добавил замминистра.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.