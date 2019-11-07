Минстрой может разрешить супругам до 40 лет претендовать на соцвыплаты для покупки жилья

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Минстрой РФ рассматривает возможность увеличить с 35 до 40 лет предельный возраст для супругов, которые могут претендовать на социальные выплаты молодым семьям для приобретения жилья. Об этом говорится в официальном ответе министерства на письмо главы комитета Совфеда по экономической политике Андрея Кутепова (есть в распоряжении ТАСС).

Ранее Кутепов направил письмо на имя заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко, где указал на проблему получения социальной поддержки молодыми семьями. По его словам, в разных регионах до 80% молодых семей "вылетают" из очереди на соцвыплаты для приобретения жилья, потому что достигают установленного действующим законодательством возраста - 35 лет.

"Минстрой России планирует совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации при очередной корректировке правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ... на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья рассмотреть возможность увеличения предельного возраста участников мероприятия до 40 лет", - говорится в документе.

В министерстве добавляют, что предложения по увеличению финансирования программы выдачи соцвыплат молодым семьям будут также подготовлены в рамках разработки проекта федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

"Предлагаемое вами сохранение права отдельных категорий семей на получение социальной выплаты для приобретения (строительства) жилья в случае достижения одним из супругов предельного возраста для участия в мероприятии приведет к существенному увеличению количества его участников и, как следствие, к еще большему увеличению сроков ожидания социальной выплаты. Таким образом, решение проблемы очередей молодых семей на получение социальной выплаты возможно в первую очередь при условии увеличения финансирования мероприятия", - говорится в ответе на обращение сенатора.

В четверг на совещании в Совете Федерации по теме повышения уровня доходов молодых семей Кутепов заявил, что, согласно данным Минстроя, в программе обеспечения жильем участвует более 220 тыс. молодых семей. При этом, по данным 48 регионов, доля семей, реально получивших право на получение мер поддержки в 2018 году, не превышает 30%, добавил сенатор.