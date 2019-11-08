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К аукциону на покупку бывших зданий Минэкономразвития в Москве допущены шесть компаний

Стартовая цена объектов составляет почти 2,8 млрд рублей

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Шесть компаний были допущены к аукциону по покупке бывших зданий Минэкономразвития России в центре Москвы. Об этом говорится в протоколе рассмотрения заявок, опубликованном на сайте автоматизированной системы торгов "Сбербанк-Аст".

Из протокола следует, что к торгам допущены ООО "МежРегионРазвитие", ООО "Автотор Холдинг", ОАО "17-й Таксомоторный парк", ООО "А-Инвестмент Групп", ООО "Первый" и ООО "Взлет".

В октябре ДОМ.РФ объявил аукцион по покупке комплекса зданий в центре Москвы, которые ранее занимало Министерство экономического развития России, переехавшее в новый правительственный комплекс в Москва-Сити. Стартовая цена зданий составляет почти 2,8 млрд рублей.

Решением правительственной комиссии ДОМ.РФ переданы агентские полномочия в отношении помещений, в которых ранее располагались офисы министерств, переехавших в новый комплекс. В частности, здание Минкомсвязи России на Тверской, 7, здание Минпромторга России на Китайгородском проезде, здание Минэкономразвития России на Овчинниковской набережной, а также комплекс зданий Минэкономразвития России на 1-й Брестской улице.

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