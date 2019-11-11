Работники судоверфи "Звезда" в Приморье получили ключи от 144 новых квартир

ВЛАДИВОСТОК, 11 ноября. /ТАСС/. Работники судостроительного комплекса (ССК) "Звезда в Приморском крае получили ключи от 144 новых квартир в четырех жилых домах, построенных по специальному проекту строительства жилья для работников судоверфи, сообщает в понедельник пресс-служба "Дальневосточного центра судостроения и судоремонта", в который входит верфь.

Строительство жилья для работников "Звезды" ведется совместно администрацией Приморского края и судоверфью. Так, администрация края намерена обеспечить строительство 750 квартир в микрорайоне "Солнечный". ССК "Звезда" ранее были сданы и заселены два дома по 68 квартир в Пятом микрорайоне города.

"В городе Большой Камень сданы четыре новых жилых дома для сотрудников ООО "ССК "Звезда". На торжественной церемонии специалистам верфи вручили ключи от 144 квартир, которые полностью готовы к проживанию", - говорится в сообщении.

Уточняется, что до конца текущего года планируется поэтапно сдать еще 12 домов на 528 квартир, а всего к 2023 году в городском округе появятся дома на 5788 квартир в семи микрорайонах. Сейчас на предприятии уже работает 3 тыс. человек, а к 2024 году количество сотрудников превысит 7,5 тыс.

Судостроительный комплекс "Звезда" создается в городе Большой Камень консорциумом "Роснефти", "Роснефтегаза" и Газпромбанка. После ввода в эксплуатацию "Звезда" станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения и будет выпускать целую линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники, в том числе танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки.