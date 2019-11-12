Комитет Думы поддержал проект о совершенствовании порядка расселения аварийных домов

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ во вторник рекомендовал нижней палате принять в первом чтении правительственный законопроект о совершенствовании механизмов расселения аварийного жилья.

"Первое чтение стоит на 14-е [ноября]", - сообщила глава комитета Галина Хованская. "Концептуально мы поддерживаем", - добавила она, подчеркнув, что ко второму чтению законопроект нуждается в поправках.

В законопроекте прописаны критерии признания домов аварийными, механизмы возмещения за изымаемые квартиры в аварийных домах, права регионов устанавливать дополнительные механизмы обеспечения жильем переселенцев. В частности, уточняется, что региональные власти получают право определять основания, порядок и критерии признания многоквартирного дома аварийным или же его отнесения к тем зданиям, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, то есть к ветхому или предаварийному жилью.

Помимо этого, законопроект предоставляет возможность создавать в составе региональной программы капитального ремонта отдельной подпрограммы для многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов которых превышает 70%. Подпрограмма принимается сроком на три года с ежегодной актуализацией.

"Однако из редакции законопроекта непонятен механизм действия подпрограммы, а именно - должны ли быть в указанный трехлетний период включены и отремонтированы все многоквартирные дома, находящиеся в подпрограмме, либо в подпрограмму включаются только те многоквартирные дома, в которых планируется провести капитальный ремонт в трехлетний период", - указано в заключении профильного комитета.