В Госдуме ожидают, что муниципалитетам разрешат покупать жилье по эскроу с 2020 года

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев рассчитывает, что поправки в закон о бюджете, по которым муниципалитетам будет разрешено покупать жилье под расселение аварийных домов с помощью эскроу-счетов, будут приняты до конца 2019 года.

Ранее пресс-служба Минстроя сообщала, что Министерство финансов вносит поправки в закон о бюджете, которыми разрешит муниципалитетам покупать жилье под расселение аварийных домов с помощью эскроу-счетов. Замглавы Минстроя Никита Стасишин отмечал, что сейчас, если муниципалитет покупает жилье под расселение аварийного или жилье под различные категории граждан, он не может покупать его по счетам эскроу, потому что любые организации открывают счета в казначействе.

"Есть договоренность с правительством, что соответствующий законопроект будет внесен и, я надеюсь, принят уже до Нового года. Чтобы в следующем году у муниципалитетов с самого начала была возможность использовать эскроу счета", - сказал Николаев в среду на парламентских слушаниях в Госдуме.

По словам депутата, инициатива важна и при расселении аварийного жилья, и при реализации различных социальных программ.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.