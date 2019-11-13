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Госдума рассмотрит законопроект о новых механизмах расселения аварийного жилья

Профильный комитет ранее одобрил документ

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Госдума в четверг на пленарном заседании рассмотрит в первом чтении внесенный правительством законопроект, призванный изменить порядок расселения аварийных домов, который также предусматривает механизм ремонта ветхого жилья.

Как отметил первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков, общаясь с журналистами по итогам заседания Совета Думы в среду, законопроект "разработан в целях создания новых механизмов для переселения граждан из непригодного для проживания жилья, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав".

В первую очередь, федеральные органы власти, органы власти субъектов РФ и органы местного самоуправления наделяются полномочиями по признанию многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу. В поправках в Жилищный кодекс уточняется, что "размер возмещения за изымаемое жилое помещение, расположенное в признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции многоквартирном доме, рассчитывается в порядке, установленном правительством РФ".

Кроме того, региональные власти получают право определять основания, порядок и критерии признания многоквартирного дома аварийным или же его отнесения к тем зданиям, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, то есть к ветхому или предаварийному жилью.

Законопроект предоставляет возможность создавать в составе региональной программы капитального ремонта отдельной подпрограммы для многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов которых превышает 70%. Подпрограмма принимается сроком на три года с ежегодной актуализацией.

Профильный комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ ранее рекомендовал палате принять законопроект в первом чтении, но при условии его существенной доработки ко второму. В частности, в заключении комитета указано, что точно не прописан механизм работы подпрограммы по ремонту ветхого жилья. Как заявил ранее первый зампредседателя комитета Сергей Пахомов (фракция "Единая Россия"), депутаты-единороссы предложат уточнить порядок формирования выкупной цены, конкретизировать принципы капремонта ветхих домов, а также сократить время проживания в маневренном жилом фонде жильцов сносимых аварийных домов (в нынешней редакции законопроекта обозначен срок в два года).

Защита прав работников

Помимо этого, запланировано второе чтение законопроекта о наделении государственных инспекторов труда правом принимать решения о принудительном исполнении работодателем обязательств по переводу начисленных работникам выплат. Согласно тексту, госинспекторы смогут прибегать к таким мерам только в случае невыполнения работодателем в срок предписания об устранении нарушений трудового законодательства.

Теги
Жуков, Александр Дмитриевич"Единая Россия"Пахомов, Сергей Александрович
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