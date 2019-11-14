Минстрой: подпрограмма капремонта домов с износом более 70% не увеличит взносы жильцов

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Принятие закона, который предусматривает создание подпрограммы капитального ремонта для домов с износом более 70%, не приведет к увеличению взносов на капремонт, сообщила в четверг статс-секретарь - замглавы Минстроя Татьяна Костарева на заседании Госдумы.

"Никоим образом законопроект не касается и не создает никаких предпосылок для увеличения взносов на капитальный ремонт", - сказала она.

Законопроект, который в четверг принят в Госдуме в первом чтении, в частности, предоставляет возможность создавать в составе региональной программы капитального ремонта отдельную подпрограмму для многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов которых превышает 70%. Действующее законодательство позволяет исключать дома с износом более 70% из этой программы.

"Мы предлагаем такие дома, которые имеют износ более 70%, дать возможность регионам структурировать, выделять в отдельную подпрограмму. Источником финансирования будет являться тот же самый источник - это средства, аккумулированные на капитальный ремонт", - пояснила Костарева.

По ее словам, благодаря принятию закона у регионов будет право отремонтировать тот конструктивный элемент дома - будь то фундамент или крыша, который более всего нуждается в капитальном ремонте именно этого дома.