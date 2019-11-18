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Глава Минстроя не исключил замедления темпов ввода жилья в России

По словам Владимира Якушева, сокращается количество разрешений на строительство
Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Темпы ввода жилья на территории РФ в 2021-2022 годах могут замедлиться, сообщил в понедельник министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в ходе публичных обсуждений на форуме "Цифровая трансформация строительной отрасли для устойчивого развития".

"Мы видим, что в этом году мы по вводу жилья, наверное, получим плюс и даже в следующем году получим плюс. Но то, что касается все-таки тех минусов, которые переход на проектное финансирование принесет в отрасль, они все-таки будут. Мы прогнозируем, что, наверное, наиболее сложные будут 2021-2022 годы", - отметил глава Минстроя.

По словам Якушева, это связано с тем, что сокращается количество разрешений на строительство, которые сегодня выдают субъекты РФ.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко отметил, что по итогам 2019 года может быть построено до 80 млн кв. м жилья в России. По данным Росстата, по итогам 2018 года объем ввода жилья в РФ составил 75,3 млн кв. м.

Согласно паспорту нацпроекта "Жилье и городская среда", на 2019 год целевой показатель по вводу жилья установлен на уровне 88 млн кв. м, на 2020 год - 98 млн кв. м, на 2021 год - 94 млн кв. м.

Реализация нацпроекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Он состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн руб. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

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Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичЯкушев, Владимир ВладимировичРоссия
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