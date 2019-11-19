В КЧР по нацпроекту планируется увеличить объемы ввода жилья до 306 тыс. кв. м в год

ЧЕРКЕССК, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) планируют увеличить в регионе объемы ввода жилья до 306 тыс. кв. м в год, за 2017 и 2018 годы ввели более 350 тыс. кв. м. Об этом во вторник заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства КЧР Евгений Гордиенко в ходе совещания в Черкесске с министром строительства и ЖКХ РФ Владимиром Якушевым и представителями правительства республики по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда".

"Основным приоритетом деятельности руководства республики является строительство жилья и объектов социального назначения, которые предусмотрены в рамках национального проекта "Жилье". В соответствии с проектом в республике до 2024 года необходимо довести объемы ввода жилья до 306 тыс. кв. м [в год]. В Карачаево-Черкесии в 2017-2018 годы введено 376 тыс. кв. м жилья", - сказал Гордиенко.

По его словам, на ситуацию по строительству жилья в регионе положительно влияет сокращение процедуры выдачи разрешения на строительство, срок выдачи документов сократился с 240 до 150 дней. Средняя рыночная стоимость жилья в регионе 39,7 тыс. рублей за квадратный метр. В третьем квартале 2020 года министерстве планируют снизить эту цифру до 36,8 тыс. рублей. Сейчас на территории республики ведется строительство 39 многоквартирных домов общей площадью более 300 тыс. кв. м.

"Кроме того, республика участвует в программе поддержки молодых семей. С 2015 года по настоящее время выдано более 1800 сертификатов на приобретение жилья молодыми семьями", - добавил он. Министр обратил внимание на то, что основной проблемой на текущий момент в регионе остается нехватка земельных участков, предназначенных для индивидуально-жилищного строительства, в том числе для предоставления многодетных семей.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей (до 2024 года).