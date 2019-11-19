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Объем введенного в эксплуатацию жилья в Кабардино-Балкарии за 10 месяцев вырос на 8,7%

За этот период в республике построено 2426 новых квартир общей площадью 311,1 тыс. кв. м

НАЛЬЧИК, 19 ноября. /ТАСС/. Объем ввода жилья в Кабардино-Балкарии за первые девять месяцев 2019 года вырос на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщается во вторник на сайте управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"С начала года [с января по октябрь] предприятиями и организациями с учетом индивидуального жилищного строительства построено 2426 новых квартир общей площадью 311,1 тыс. кв. м, что на 24,8 тыс. кв. м или на 8,7% больше, чем в январе-октябре 2018 года. В сельской местности построено 925 квартир общей площадью 137,8 тыс. кв. м или 44,3 % от общего ввода жилья по республике", - говорится в сообщении.

Отмечается, что более 20% введенного с начала года жилья приходится на многоэтажное жилищное строительство - 64,4 тыс. кв. . Это на 58,3% превысило ввод многоквартирных домов за аналогичный период прошлого года. По данным ведомства, объем работ в области строительства за десять месяцев составил 11,3 млрд рублей.

Индивидуальными застройщиками построено 1664 дома на площади 246,7 тыс. кв. м, за тот же период 2018-го площадь введенного жилья составила 245,6 тыс. кв. м. В общем объеме введенного жилья на индивидуальных застройщиков приходится 79,3%.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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