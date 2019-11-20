Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Росреестр Москвы создал рабочую группу по регистрации объектов здравоохранения и культуры

Предполагается, что она позволит в ускоренном порядке анализировать сложные ситуации

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Росреестр Москвы создал рабочую группу для ускоренного решения вопросов регистрации объектов здравоохранения и культуры, сообщила в среду пресс-служба ведомства. Председателем рабочей группы назначена замруководителя управления Росреестра по Москве Мария Макарова.

"В столичном Росреестре создана рабочая группа с участием представителей территориального управления Росимущества в городе Москве по вопросам осуществления учетно-регистрационных действий с объектами недвижимости здравоохранения и культурно-просветительских учреждений", - говорится в сообщении.

Руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов, слова которого передала пресс-служба, пояснил, что объекты высокой социальной значимости (больницы, поликлиники, детские сады, музеи, театры, концертные залы) всегда рассматриваются в приоритетном порядке. "Однако в силу ряда объективных и субъективных обстоятельств урегулирование земельно-имущественных прав в отношении такой недвижимости в некоторых случаях неоправданно затягивается <...> что препятствует постановке объектов на кадастровый учет", - отметил он.

Среди причин, тормозящих процесс регистрации, Майданов назвал неоднократно повторяющиеся ошибки при подготовке технических планов со стороны заявителей. Зачастую они не представляют согласие Росимущества на передачу объектов в оперативное управление, добавил руководитель управления.

Предполагается, что на площадке рабочей группы станет возможным в ускоренном порядке анализировать сложные ситуации. Регистраторы совместно с сотрудниками Росимущества будут взаимодействовать с заявителями и кадастровыми инженерами, консультировать их на этапе ввода объектов в эксплуатацию и оформления прав.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
"Ъ": Мутко предлагает заморозить показатели нацпроекта по жилью на три года
Речь идет об уровне 75,7 млн кв. м, отмечает издание
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС