Росреестр Москвы создал рабочую группу по регистрации объектов здравоохранения и культуры

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Росреестр Москвы создал рабочую группу для ускоренного решения вопросов регистрации объектов здравоохранения и культуры, сообщила в среду пресс-служба ведомства. Председателем рабочей группы назначена замруководителя управления Росреестра по Москве Мария Макарова.

"В столичном Росреестре создана рабочая группа с участием представителей территориального управления Росимущества в городе Москве по вопросам осуществления учетно-регистрационных действий с объектами недвижимости здравоохранения и культурно-просветительских учреждений", - говорится в сообщении.

Руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов, слова которого передала пресс-служба, пояснил, что объекты высокой социальной значимости (больницы, поликлиники, детские сады, музеи, театры, концертные залы) всегда рассматриваются в приоритетном порядке. "Однако в силу ряда объективных и субъективных обстоятельств урегулирование земельно-имущественных прав в отношении такой недвижимости в некоторых случаях неоправданно затягивается <...> что препятствует постановке объектов на кадастровый учет", - отметил он.

Среди причин, тормозящих процесс регистрации, Майданов назвал неоднократно повторяющиеся ошибки при подготовке технических планов со стороны заявителей. Зачастую они не представляют согласие Росимущества на передачу объектов в оперативное управление, добавил руководитель управления.

Предполагается, что на площадке рабочей группы станет возможным в ускоренном порядке анализировать сложные ситуации. Регистраторы совместно с сотрудниками Росимущества будут взаимодействовать с заявителями и кадастровыми инженерами, консультировать их на этапе ввода объектов в эксплуатацию и оформления прав.