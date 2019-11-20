В России за 10 месяцев 2019 года ввели в эксплуатацию более 55 млн кв. м жилья

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Более 55 млн кв. м жилья ввели в эксплуатацию в России в период с января по ноябрь 2019 года. Об этом сообщил в среду замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на заседании комитета Государственной думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

"На 1 ноября у нас введено 55,6 млн кв. м жилья. Это на 8,2% больше 2018 года. Многоквартирные дома - 26,7 млн кв. м введено, это на 1,9% выше аналогичного периода прошлого года. Индивидуального жилищного строительства - 28,9 млн кв. м по стране", - сказал Стасишин.

В октябре министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев на Всероссийском совещании "Нацпроекты: приоритеты государства и возможности развития" сообщил, что по состоянию на 1 сентября ввод жилья с начала года составил 42,3 млн кв. м, что на 7,9% выше аналогичного периода прошлого года, но ниже цифр, запланированных в нацпроекте.

По данным Росстата, в 2018 году объем ввода жилья в РФ составил 75,3 млн кв. м.