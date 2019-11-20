ВТБ и Дом.РФ проведут крупнейший выпуск ипотечных облигаций в 2020 году

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин и генеральный директор Дом.РФ Александр Плутник подписали в среду меморандум о крупнейшем в истории российской секьюритизации рыночном выпуске ипотечных облигаций в объеме до 300 млрд рублей, который состоится в будущем году. Церемония подписания состоялась на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!"

Документ предусматривает выпуск ипотечных ценных бумаг (ИЦБ), обеспеченных пулами ипотечных кредитов, выданных группой ВТБ, и поручительством Дом.РФ в 2020 году.

"Это самый большой выпуск ипотечных облигаций в России. В следующем году мы планируем этот выпуск осуществить совместно с Дом.РФ. Это большой шаг в развитии рынка ценных бумаг и в поддержке ипотеки", - отметил Костин.

В свою очередь Плутник напомнил, что выпуск ИЦБ - это повышение доступности жилья, снижение платежной нагрузки при ипотечных кредитах и снижение ставки по ипотеке. "Это рекордный объем для российского рынка секьюритизации. Мы хотим сделать его эталонным выпуском, на который будут равняться все другие наши выпуски по показателям привлечения рыночных инвесторов, размещения в рынок", - добавил он.

С 2016 года ВТБ и Дом.РФ заключили четыре сделки по выпуску ИЦБ общим объемом 290 млрд рублей.

Стандартные однотраншевые ИЦБ Дом.РФ обеспечиваются солидарным поручительством финансового института. Ожидается, что развитие рынка ИЦБ приведет к снижению ипотечной ставки в России, что является одной из главных целей национального проекта "Жилье и городская среда". Согласно паспорту нацпроекта, к концу 2024 года ставка должна составлять 7,9%.