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Володин поручил принять меры для защиты прав ипотечных заемщиков

Спикер Госдумы отметил возможность изменения законодательства в этих целях

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил главам профильных комитетов нижней палаты парламента проработать меры для защиты прав ипотечных заемщиков, чтобы людям не грозило выселение из единственного жилья. С такой инициативой он выступил в среду на заседании, где с участием председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной обсуждались "Основные направления денежно-кредитной политики на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов".

"Нам было бы правильно рассмотреть вопрос, который прозвучал в эмоциональном выступлении нашего коллеги (справоросса Валерия Гартунга - прим. ТАСС), - сказал спикер. - Когда человек берет кредит, потом получается, что он кредит этот выплатил, но остается должен, и фактически этим кредитом человек отправляется на улицу, и жилье заложено, и проблемы возникают по жизни". "Давайте мы продумаем эти вопросы, потому что мы через законодательство можем регулировать в том числе защиту прав [заемщиков]", - предложил он.

"Конечно, будет и обратная сторона медали, потому что банк будет также для себя определять: в данном случае может ли он выдавать кредит, какая планка [кредита], какое обременение", - продолжил Володин. Он напомнил, что в последние годы Госдума приняла целый ряд мер для защиты прав граждан на жилище. "Было бы правильно нам рассмотреть этот вопрос и в плане залога, который сейчас банками истребуется, когда человек вынужден терять все. Как вы считаете, эта тема возможна для обсуждения?" - обратился спикер к Набиуллиной.

"Я считаю, что ее нужно рассматривать, - ответила глава ЦБ. - Действительно, такие случаи, к сожалению, есть, и они не единичны". "Нужно подумать, как здесь подойти не только мерами нашего надзорного реагирования, но и, возможно, изменениями в регулировании, в нормативной базе", - подтвердила она.

После этого Володин напомнил, что три председателя комитетов Госдумы входят в Национальный финансовый совет (НФС). "Давайте мы поручим нашим коллегам <…> взять на контроль вопросы, которые вы озвучили, внести их на рассмотрение совета и сделать все для защиты наших граждан, - подчеркнул он. - От нас тоже многое зависит, мы можем изменить законодательство, взять их на контроль".

"Речь идет не только о том, чтобы человека не выселяли из единственной квартиры, но в целом об улаживании вопросов [между заемщиком и банком] на основе реструктуризации", - пояснил ТАСС председатель профильного комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, отметив, что лично уже поднимал эту тему в НФС. "Подразумевается урегулирование этих вопросов, я бы сказал, в ручном режиме", - добавил он. "Законодательство сейчас на стороне банков, они действуют в соответствии с законом. Но бывают разные жизненные ситуации, двукратная девальвация рубля привела к тяжелой жизненной ситуации отдельных граждан: они рассчитывали на одни платежи, а получили платежи в разы больше", - констатировал депутат.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаАксаков, Анатолий ГеннадьевичГартунг, Валерий Карлович
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