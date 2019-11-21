Власти Петербурга не фиксируют сильного роста цен на жилье при переходе на счета эскроу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Цена квадратного метра жилья в Петербурге с начала года выросла на 6% по состоянию на 1 октября 2019 года, переход на эскроу-счета не повлиял на нее, сообщил в четверг ТАСС председатель городского комитета по строительству Леонид Кулаков.

"На сегодняшний день можно констатировать, что рост стоимости квадратного метра жилья в новостройках с начала года, по состоянию на октябрь составил не более 6%, что никак не говорит о влиянии перехода на новые способы финансирования объектов долевого строительства. Это текущая цифра, которая ежегодно сопровождает удорожание жилья", - сказал он.

Средняя стоимость квадратного метра недвижимости в Петербурге на указанную дату составила 110,16 тыс. рублей на первичном рынке и 116,3 тыс. рублей - на вторичном.

Кулаков добавил, что 10% крупных застройщиков в Петербурге обеспечивают 80% строительства жилья. "При их объемах и подходе к финансированию компании на сегодняшний день уже смогли обеспечить достаточно комфортные условия кредитования своих проектов", - добавил собеседник.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.