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В Госдуму внесли законопроект, позволяющий дольщикам получать проценты со счетов эскроу

В документе указано, что "доходы в виде процентов начисляются по средневзвешенной процентной ставке ежемесячно" и "зачисляются депоненту на отдельный счет до востребования"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Члены Совета Федерации и депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во вторник внесли в Думу законопроект, который позволит участникам долевого строительства жилья получать проценты со своего взноса, зачисленного на счет эскроу. Текст размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторами соответствующих поправок в Гражданский кодекс выступили сенаторы Сергей Леонов, Иван Абрамов, а также депутаты от ЛДПР Ярослав Нилов и Алексей Диденко. Как указано в пояснительных материалах, предложенное изменение "позволит гражданам, заключающим договора долевого участия, получить дополнительный доход в виде процентов от средств, которые будут размещены на счетах эскроу".

"После завершения строительства жилого дома и передачи квартир дольщикам начисленные проценты могут быть использованы дольщиками на любые цели, в том числе и на ремонт приобретенной квартиры, и на покупку необходимой мебели", - добавляют авторы.

Согласно законопроекту, "доходы в виде процентов начисляются по средневзвешенной процентной ставке ежемесячно" и "зачисляются депоненту на отдельный счет до востребования".

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

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Россия
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