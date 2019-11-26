Общая сумма сделок с элитным жильем в Москве за пять лет увеличилась на 22%

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Общая сумма, потраченная на покупку элитных новостроек в Москве, за пять лет увеличилась на 22% до более 82 млрд рублей по предварительным итогам 2019 года. Об этом говорится в сообщении консалтинговой компания Knight Frank.

"По итогам 2019 года показатель составит 82 млрд рублей. Это станет рекордом за последние пять лет", - отмечается в материалах.

Как уточнили ТАСС в Knight Frank, в 2015 году на высокобюджетную недвижимость Москвы было потрачено 67 млрд рублей. Таким образом, пятилетний рост составил 22%. По данным аналитиков компании, средний бюджет сделки за год вырос на 20% до 85 млн рублей.

Согласно прогнозу экспертов, по итогам 2019 года на первичном рынке высокобюджетной недвижимости Москвы будет заключено около 1,1 тыс. сделок.