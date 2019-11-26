Более 3 тыс. росгвардейцев получили служебное жилье с начала года

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Более 3 тыс. сотрудников и военнослужащих Росгвардии получили служебные квартиры и комнаты в общежитиях с начала этого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Жилые комплексы были сданы в эксплуатацию в Москве, Владивостоке, Грозном, Краснодаре, Тюмени, а также Новочеркасске Ростовской области. Всего в 2019 году 3012 военнослужащих, сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих и работников обеспечены служебными квартирами и комнатами в общежитиях как за счет объектов нового строительства, так и за счет повторного заселения специализированного жилищного фонда", - говорится в сообщении.

Также в Росгвардии отметили, что накануне более 300 семей сотрудников Росгвардии в Приволжском округе получили ключи от новых квартир.

"По поручению директора Росгвардии Виктора Золотова командующий Приволжским округом войск национальной гвардии РФ Александр Порядин вручил ключи от квартир военнослужащим, охраняющим важный государственный объект ядерной отрасли в Сарове Нижегородской области. Более 300 семей стали обладателями нового жилья в трех пятиэтажных домах с улучшенной планировкой", - отметили в ведомстве.