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"Ъ": ЦБ выступил против разработанных Минстроем правил проектного финансирования

По данным издания, ЦБ не устроил предложенный ведомством исчерпывающий список документов, которые банки могут требовать у девелоперов
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Банк России не поддержал разработанные Минстроем правила проектного финансирования для застройщиков, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо зампреда ЦБ Дмитрия Тулина заместителю министра Никите Стасишину. Регулятор не устроил предложенный ведомством исчерпывающий список документов, которые банки могут требовать у девелоперов, отмечает издание.

"Применение нерыночных механизмов регулирования, к которым относится установление единого исчерпывающего перечня документов, может послужить сдерживающим фактором при принятии решения о предоставлении финансирования, а также не соответствует гражданско-правовому принципу свободы договора", - приводит "Коммерсантъ" фрагмент письма.

По данным газеты, в перечень, который уже получили администрации Калужской и Псковской областей, входит до ста позиций - от правоустанавливающих документов на участки, разрешений на строительство до наличия инженерной инфраструктуры. Издание отмечает, что решение о составлении такого списка было принято в начале октября на совещании у вице-премьера Виталия Мутко.

Подлинность письма ЦБ газете подтвердили два источника. В пресс-службах ЦБ, Минстроя и вице-премьера на запрос "Коммерсанта" не ответили.

Перевод жилищного строительства на проектное финансирование начался 1 июля. С этого момента российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияКалужская областьПсковская область
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