ЦБ обсудит с банками возможность ограничения долговой нагрузки ипотечных заемщиков

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Банк России планирует обсудить с кредитными организациями возможность введения ограничений по ипотечным кредитам в зависимости от долговой нагрузки заемщика. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы видим, что растет доля людей, которые берут ипотеку, но у которых уже есть задолженность по другим видам кредитов. И эта доля больше 40% уже. Поэтому, на наш взгляд, для того, чтобы такие риски не возникали, закредитованности чрезмерной людей не только не обеспеченными кредитами, но возможно ипотечными кредитами, мы хотим с банками обсудить возможность введения такого показателя и в этой сфере", - отметила она.

Показатель долговой нагрузки

Российские банки с 1 октября обязаны рассчитывать для заемщиков показатель долговой нагрузки (ПДН) при принятии решения о необеспеченном кредите на сумму от 10 тыс. рублей. Также регулятор установил надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня показателя долговой нагрузки и полной стоимости кредита. Рост коэффициентов риска означает, что банку для обеспечения выдаваемых кредитов будет требоваться больше капитала, чем раньше. Это делает наращивание кредитования менее выгодным.

Такие меры приняты Банком России для того, чтобы не допустить "разрастания пузыря" на рынке необеспеченного потребительского кредитования.