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Почти 65% многоквартирного жилья в России строится в 10 городских агломерациях

В их числе Москва, Санкт-Петербург и Краснодар

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Общая площадь жилья в многоквартирных домах, которые сейчас строятся в России, составляет 113,6 млн кв. м. Из них 64,3% приходится на 10 городских агломераций, среди которых Москва, Санкт-Петербург и Краснодар, сообщил в понедельник аналитический центр ДОМ.РФ.

"Более 75% строящегося жилья (85,8 млн кв. м) находится на территориях ведущих 20 городских агломераций, 64,3% - на территориях топ-10 агломераций. Это отражает значительную степень концентрации экономической активности в ведущих агломерациях. Так, в 20 из них создается около 40% ВВП России. Здесь сосредоточены наиболее высокопроизводительные рабочие места, что формирует более высокие заработные платы и доходы, чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.

По данным на портале наш.дом.рф (Единая информационная система жилищного строительства, ее оператором является ДОМ.РФ), по состоянию на 27 ноября в Московской агломерации строится 27,8 млн кв. м многоквартирного жилья, в Петербургской - 17,7 млн, в Краснодарской - 6,9 млн.

Далее следуют Екатеринбургская (3,7 млн кв. м), Уфимская (3,5 млн), Новосибирская (3,2 млн), Ростовская (3 млн), Сочинская (2,7 млн), Красноярская (2,5 млн) и Самаро-Тольяттинская (2 млн) агломерации. В список 20 ведущих городских агломераций также вошли Тюмень, Воронеж, Казань, Калининград, Челябинск, Пермь, Саратов, Нижний Новгород, Владивосток и Волгоград.

Как отметили в аналитическом центре ДОМ.РФ, более высокий уровень жизни и присущая крупным агломерациям развитость инфраструктуры создают стимулы к росту населения как за счет роста рождаемости, так и за счет увеличения миграционного притока, что приводит к расширению спроса на жилье. "По оценкам, на территориях с более быстрым ростом численности населения площадь строящегося жилья выше. Таким образом, в регионах-лидерах по темпу прироста населения (Московская, Санкт-Петербургская и Краснодарская агломерации) строится 46,2% жилья от общероссийского объема", - отмечается в сообщении.

Обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно является основными целевыми показателями национального проекта "Жилье и городская среда", который рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

В новость внесена правка в 15:44 мск - уточняется источник информации в первом и пятом абзацах.

Теги
Россия
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