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Сделка по покупке доли "Галереи" с участием инвесторов из ОАЭ может быть закрыта в декабре

Ранее сделку оценивали более чем в 80 млрд рублей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Инвестиционная компания из ОАЭ Mubadala и Российский фонд прямых инвестицией (РФПИ) могут выкупить у американской группы компаний Morgan Stanley долю в ТЦ "Галерея" у Московского вокзала в Санкт-Петербурге в декабре 2019 года. Об этом журналистам во вторник сообщила старший директор отдела рынков капитала и инвестиций международной консалтинговой компании CBRE в Москве Ирина Ушакова.

В сентябре газета "Коммерсантъ" писала, что Mubadala и РФПИ планируют выкупить у Morgan Stanley ТЦ "Галерея", тогда сделка оценивалась более чем в 80 млрд рублей.

"Мы ожидаем ряд крупных сделок, которые должны быть закрыты до конца года, в том числе "Галерея" в Санкт-Петербурге. Она заложена как раз на декабрь", - сказала Ушакова.

В пресс-службе компании ТАСС пояснили, что речь идет именно о покупке доли, однако размер ее не уточнили. В пресс-службе консалтинговой компании Knight Frank ТАСС рассказали, что размер доли может составить 49%.

По данным Ушаковой, с учетом сделки с "Галереей" объем инвестиций в недвижимость России по итогам 2019 года может составить 250 млрд рублей. Эксперт отметила, что по сравнению с 2018 годом (181 млрд рублей) показатель увеличится в 1,4 раза. По ее словам, на долю иностранных инвестиций придется 28% вложений в российскую в недвижимость. Она также отметила, что в 2020 году объем инвестиций в российскую недвижимость может составить около 300 млрд рублей. В подсчете учитывались сделки по приобретению объектов коммерческой недвижимости, а также участков под жилое строительство, пояснила Ушакова.

Торгцентр "Галерея" общей площадью 192 тыс. кв. м был открыт в ноябре 2010 года. По данным "Infoline-Аналитики" (подразделение информационно-консалтингового агентства Infoline), это самый посещаемый торговый объект в Петербурге, в 2018 году здесь побывало более 29 млн человек.

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