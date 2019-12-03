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Реновация

Около 16 тыс. человек получили квартиры по программе реновации в Москве за два года

Всего программа предполагает переселение порядка 1 млн жителей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый дом, построенный по программе реновации в Дмитровском районе столицы, всего с начала реализации программы ключи от квартир получили 16 тыс. новоселов. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Программа реновации продолжает набирать ход. В новые квартиры переехали или находятся в процессе переезда уже более 16 тыс. человек. Очень часто люди переезжают в дома, расположенные буквально в 50 м от их прежнего жилья, как, например, здесь - в Дмитровском районе. Долгое время этот район находился в транспортной изоляции, но уже через несколько лет сюда придет Люблинско-Дмитровская линия метро с двумя станциями "Улица 800-летия Москвы" и "Лианозово", - сказал Собянин, чьи слова цитирует пресс-служба.

Всего в программу реновации в Дмитровском районе включены 55 жилых пятиэтажных домов, в новые квартиры должны будут переехать более 11 тыс. жителей района. На данный момент подобраны пять "стартовых" площадок общей мощностью 43,1 тыс. кв. м: Долгопрудная улица, дома 12, 7, вл. 10; Дмитровское шоссе, вл. 127; Клязьминская улица, вл. 28А. Кроме того, жителям района будут предоставлены новые квартиры в строящемся "инвесторском" доме по адресу: Лобненская улица, вл. 13.

"Начиная с 24 февраля 2019 года в новостройку по адресу: Долгопрудная улица, д. 12 переезжают 79 семей - жители соседней пятиэтажки, дома № 10, построенного в 1966 году. На сегодняшний день новоселье справили 78 семей, из них восемь новоселов выразили желание переехать в квартиры большей площади с доплатой. Содействие города при переезде получили 59 семей. Новостройка представляет собой трехсекционный жилой дом; отделка квартир - улучшенная, соответствующая московскому стандарту реновации", - отмечается в сообщении.

Программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена 1 августа 2017 года. В нее включены около 5,2 тыс. домов - это порядка 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн. кв. м, в которых проживает порядка 1 млн жителей. Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 году. В настоящее время идет либо закончено переселение жителей 90 домов в 44 дома-новостройки.

"С целью оказания содействия гражданам при переселении в новых домах открыты центры информирования, где можно получить консультацию представителей департамента городского имущества, Московского фонда реновации жилой застройки, префектуры, управляющей компании, генерального подрядчика и др. Для реализации программы определен перечень 361 "стартовой" площадки общей мощностью 5,2 млн кв. м жилья, расположенных во всех административных округах города. Введено в эксплуатацию 47 новых жилых домов. Ведется строительство 143 стартовых домов, в проектировании - 63 дома", - отметили в пресс-службе.

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