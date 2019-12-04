Предложение ЦБ по защите счетов застройщиков от приставов предупредит риски недостроя

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Инициатива Банка России по защите расчетных счетов застройщиков от ареста судебными приставами предупредит риски приостановления строительства. Такое мнение в беседе ТАСС выразил руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор.

Ранее заместитель председателя регулятора Ольга Полякова в интервью газете "Известия" рассказала, что ЦБ рассматривает вопрос о введении иммунитета расчетных счетов застройщика, имеющих целевое использование, к исполнительным документам.

"Предложение о запрете ареста судебными приставами расчетных счетов, имеющих целевое использование, очень сильно поможет застройщикам. Это гарантия безопасности использования счетов, а значит и гарантия реализации объектов в указанный срок, согласно календарному плану строительства. Конечно, это большой шаг на встречу застройщику, который однозначно повлияет и на ход строительства и на результат: не будет искусственных "заморозок" и приостановки объектов", - считает эксперт.

В свою очередь руководитель комитета по строительству "Опоры России" Дмитрий Котровский рассказал, что организация инициировала внесение этого предложения в очередной пакет поправок в 214-ФЗ (федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" - прим. ТАСС).

Котровский объяснил, что сегодня при строительстве жилья застройщик может принимать только те денежные средства, которые будут направлены на строительный проект. При этом все операции проходят через расчетный счет в банке, который контролирует целевое расходование денег.

"Но у застройщика могут быть судебные решения, по которым имеются исполнительные листы для взимания штрафа со стороны приставов. Причем это могут быть дела, не имеющие отношение к конкретной стройке. А судебные приставы списывают деньги с любых счетов (в том числе с расчетных счетов застройщиков - прим. ТАСС)", - добавил Котровский.