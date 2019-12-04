Минстрой предложил увеличить норматив стоимости жилья в РФ почти на 2%

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Минстрой России предложил увеличить норматив средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья почти на 2% в первом полугодии 2020 года.

"Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2020 года в размере 46 тыс. 13 рублей", - говорится в проекте приказа, опубликованного в среду на федеральном портале проектов нормативных актов.

Во втором полугодии 2019 года норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по РФ составлял 45 тыс. 133 рубля.

Кроме того, министерство предложило установить показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в субъектах РФ на I квартал 2020 года. В частности, для Москвы этот показатель по сравнению с IV кварталом 2019 года может не измениться и составит 105 тыс. 43 рубля за квадратный метр, для Санкт-Петербурга - 76 тыс. 429 рублей, увеличившись с 76 тыс. 142 рублей.

Эти показатели используют для расчета размеров социальных выплат.